Ситуация в пунктах пропуска утром 25 декабря. Новости

Сегодня утром, 25 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, за прошедшие сутки, 24 декабря, всего через КПВВ было оформлено 32,3 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 6900 чел. и 845 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8210 чел. и 1540 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 5935 чел. и 1205 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3385 человек и 875 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 7845 человек.

Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилась следующее количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 70/80;

КПВВ «Марьинка» – 50/150;

КПВВ «Новотроицкое» – 40/0;

КПВВ «Гнутово» – 50/50.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

Дмитрий: «8:00 на Бахмут 80 машин + льготных 50»;

КПВВ «Марьинка»:

Наталья: «6:52. На "Каргиле" на выезд машин 150, прет много льготы»;

Наталья: «8:40. [На "Каргилле"] очередь на мосту, движение слабенькое. На "Каргиле" пеших очень мало. 9:42. Очередь за мостом, около 150-170 машин».

КПВВ «Новотроицкое»:

Администратор: «8:49. На Еленовке из Донецка очередь до церкви»;

Наталья: «10:04. На Донецк на Новотроицком машин 30».

О ситуации в КПВВ «Гнутово» и КПВВ «Станица Луганская» пользователи социальных сетей пока не сообщают.

По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация на 8:00 была следующей:

в пункте пропуска «Красный партизан» ни на въезд, ни на выезд очередей не было;

в пункте пропуска «Должанский» проезд был свободный в обе стороны;

в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидал 1 автобус, на въезд очередей не было.

Обсуждение проблем пересечения линии разграничения:

Пользователи социальных сетей обсуждают ситуацию, которая произошла вчера в КПВВ «Марьинка»:

Надежда: «5:49. Вчера на "Каргиле" в сторону Курахово проехали все»;

Ангелина: «6:01. Вчера в обе стороны ночников не осталось. Из Украины вечером пешие пешком шли от нулевого украинского до нулевого ДНР, потому что кто-то ляпнул, что автобуса не будет и все подхватили. Но автобус выехал и собирал всех по трассе. Люди, не верьте тому, что говорят! Между постами не оставят никого ночевать»;

Валентина: «8:29. Вчера не было света на блокпосту ДНР, поэтому автобусы не пропускали, они с людьми стояли на блокпостах, в обе стороны, поэтому люди шли пешком, забирать их некому было, я просидела в 14-м автобусе 4 часа на "Каргиле", за нами еще штук 4 было, а людей на нулевом оставалось море, потом когда свет включили стали пропускать машины, а только потом автобусы. В Донецке я была в почти в 21:00».

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