В «ДНР» с 1 января повысят пенсии и некоторые соцпособия. Новости

В «Донецкой народной республике» с 1 января 2018 года повысят пенсии. Об этом сообщила «министр финансов ДНР» Екатерина Матющенко, говорится в видеосюжете одного из «республиканских» телеканалов.

Отмечается, что увеличение пенсий произойдет на 6,4% и составит в итоге 2904 руб. (1396 грн по курсу «ЦРБ ДНР» на 25.12.2017 г.). Также в «ДНР» планируют увеличить размер некоторых социальных пособий. «Размер единовременной помощи по беременности и родам будет повышен на 85%. Помощь на детей до 18 лет, над которыми установлена опека, в среднем на 52%. Помощь детям-сиротам до 18 лет – в среднем на 55%», – сказала Матющенко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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