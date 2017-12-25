В Луганске во многоэтажном доме взорвалась граната, есть жертвы. Новости

В неподконтрольном Луганске в квартире многоэтажного жилого дома взорвалась граната. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов заявил «начальник дежурной смены МЧС ЛНР» Вячеслав Третьяков.

«В квартале Героев Сталинграда в квартире девятиэтажного жилого дома в результате взрыва ручной гранаты, предположительно РГД-5, погибла женщина 1983 года рождения, и получил осколочные ранения мужчина 1986 года рождения. Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в Луганскую республиканскую клиническую больницу. По факту взрыва ведется следствие», – сказал он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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