В одном из поселков «ЛНР» возле жилого дома подорвали гранату. Новости

В «Луганской народной республике» мужчина вблизи жилого дома подорвал гранату. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов заявил «начальник дежурной смены МЧС ЛНР» Вячеслав Третьяков.
«В Антрацитовском районе, поселок Репинский, возле жилого дома мужчина 1961 года рождения произвел подрыв гранаты. Пострадавших и разрушений нет, ведется следствие», – сказал он.
Как сообщалось ранее, в Луганске в квартире многоэтажного жилого дома взорвалась граната, погибла женщина и тяжело ранен мужчина.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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