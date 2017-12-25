В одном из поселков «ЛНР» возле жилого дома подорвали гранату. Новости

В «Луганской народной республике» мужчина вблизи жилого дома подорвал гранату. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов заявил «начальник дежурной смены МЧС ЛНР» Вячеслав Третьяков.

«В Антрацитовском районе, поселок Репинский, возле жилого дома мужчина 1961 года рождения произвел подрыв гранаты. Пострадавших и разрушений нет, ведется следствие», – сказал он.

Как сообщалось ранее, в Луганске в квартире многоэтажного жилого дома взорвалась граната, погибла женщина и тяжело ранен мужчина.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»