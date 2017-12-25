Больше миллиарда: В Северодонецке приняли городской бюджет на год. Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) на последней в этом году сессии городского совета приняли городской бюджет на 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В сессионном зале присутствовали 23 депутата из 36. Так, Северодонецкий городской совет решил определить на 2018 год общий объем доходов городского бюджета в сумме более 1 млрд 221,4 тыс. грн., в том числе доходов общего фонда городского бюджета в сумме более 1 млрд 199 тыс. грн., объем доходов специального фонда городского бюджета в сумме 22 млн 261,3 тыс. грн., в том числе бюджет развития – 600 тыс. грн.

Общий объем расходов городского бюджета Северодонецка в 2018 году составит 1 млрд 221 млн 69,8 тыс. грн., в том числе объем расходов общего фонда городского бюджета в сумме 1 млрд 199 млн 154,4 тыс. грн., объем расходов специального фонда бюджета в сумме 21 млн 216,4 тыс. грн.

По словам депутата городского совета Северодонецка Ольги Лишик, в годовом бюджете предусмотрены необходимые расходы и заложены суммы на программы развития. «Это стереотип, навязанный нашим людям, что мы бедные, у нас ничего нет, в бюджете денег нет. Уважаемые граждане, деньги в бюджете есть на все расходы, которые необходимы, даже на развитие очень много, потому что город не освоил средства», – сказала она.

При подготовке использованы материалы видеосюжета ТК «ЛОТ»

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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