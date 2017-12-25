В Луганске иномарка врезалась в «Урал», есть пострадавшие. Новости

В неподконтрольном Луганске иномарка врезалась в «Урал», в результате аварии пострадали женщина-водитель и два пассажира. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов заявил начальник дежурной смены «МЧС ЛНР» Вячеслав Третьяков.

«На пересечении улиц Оборонной и 50-лет обороны Луганска водитель легкового автомобиля Nissan Maxima не справился с управлением и совершил столкновение с грузовым автомобилем "Урал". В результате ДТП пострадала женщина-водитель и два пассажира 1983 и 1995 годов рождения. Все пострадавшие в тяжелом состоянии госпитализированы в луганскую республиканскую больницу», – сказал он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»