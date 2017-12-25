Ситуация в пунктах пропуска днем 25 декабря. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 25 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Константин: «9:45. Из Бахмута 55 машин на Украине»;

Карабас: «11:23. Я так понимаю пешая небольшая, мама в 7 утра была на ДНР посту, уже в Константиновку добрались».

КПВВ «Марьинка»:

Администратор: «12:27. Из Донецка в сторону Курахово на "Каргиле" машин на спуске с моста. Пеших нет. На нулевом в сторону Курахово пеших 60 человек. "Каргил" в сторону Донецка, час без движения уже»;

Оксана: «12:29. Сейчас до моста и машин с 5 на мост, льгота машин 10 плюс/минус, это в сторону Курахово».

КПВВ «Новотроицкое»:

Олег: «11:27. На Еленовке в сторону Мариуполя примерно 20 машин»;

Елена: «В Мариуполь: на Еленовке – мало, на "Перлыне" и Новотроицком – сразу заезд».

КПВВ «Гнутово»:

Наталья: «10:24. На Гнутово в сторону Донецка на 9:00 было 25-30 машин, пропускают медленно, проехали за час, в сторону Мариуполя – машин100. На ДНР в сторону Донецка никого, пропускают быстро, в сторону Мариуполя – никого».

Игорь: «13:18. Пищевик на Донецк пусто. На Мариуполь пусто.

Иван: «13:40. На Мариуполь ДНР пост – 10 машин. Украинский пост 15 машин»;

Иван: «13:45. На данный момент очереди в сторону Мариуполя практически нет».

КПВВ «Станица Луганская»:

Ирина: «13:48. Сегодня мало народу».

По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация на 14:00 была следующей:

в пункте пропуска «Красный партизан» очередей не было в обоих направлениях;

в пункте пропуска «Должанский» ни на въезд, ни на выезд транспорта не было;

в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидали 63 легковых автомобиля, на въезд очередей не было.

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