Тука: Если до блокады «власти» «Л/ДНР» получали 10% от украинского бизнеса, теперь – 100%. Новости

Если до блокады «власти» «Л/ДНР» получали 10% от украинского бизнеса, теперь – 100%, и никакой моральной составляющей в экономической блокаде нет, только бизнес. Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«Те, предприятия, которые работали на неподконтрольных территориях, 100% работали в рамках действующего украинского законодательства. По данным Главного управления разведки и тех людей, которые нелегально помогают Украине на неконтролируемой территории Донбасса, не существовало единой системы поборов, которую называют налогами, но если представить, что максимальную цифру, которую мне называли, которую получали псевдо-власти террористов, они составляли 10%, то сейчас она составляет 100%», – сказал он.

По его словам, экономическая блокада Донбасса только сыграла на руку российским бизнесменам. «Большое количество предприятий, расположенных на неподконтрольной территории, сначала были переданы и обозначены, как "национализация", потом, в то время еще Плотницкий с Захарченко получили пощечину от Кремля, через 3 дня они сказали, что это не национализация, а внешнее управление, отданное под компанию, собственником которой является господин Курченко», – добавил Тука.

Как сообщалось ранее, по словам заместителя главы Национального банка Украины Олега Чурия, чистый негативный эффект торгового баланса Украины от прекращения торговли с неконтролируемыми территориями на Донбассе оценивается в $1,8 млрд в 2017 году и $0,5 млрд в 2018 году. По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, экономическая блокада Донбасса вызвала падение ВВП на 1% и оказала негативное влияние на торговый баланс.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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