Жителям неподконтрольного Донбасса нужна привлекательность украинской юрисдикции, – правозащитники. Новости

Жителям неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей нужно показать привлекательность украинской юрисдикции, а возвращение Донбасса должно происходить через желание вернуться самих людей. Об этом в интервью Ukrlife.TV заявил исполнительный директор Украинской Хельсинкской группы по правам человека Александр Павличенко.

«Когда мы говорим о тех территориях, мы должны думать о людях, а не о самих территориях. Мы сможем вернуть эти территории только через привлекательность. Приоритет должен уделяться и развитию промышленного потенциала. Население было обмануто, ему пообещали лучшие условия. Они были недовольны теми условиями, в которых находились, они думали пенсии будут лучше, зарплаты будут лучше, жизнь станет лучше, но этого не произошло», – говорит он.

По его мнению, Украина должна использовать разочарование людей в России и идеях «Новороссии» для возвращения Донбасса под свой контроль. «Мы должны смотреть, в чем привлекательность для этих людей находиться на подконтрольной территории. Здесь должны быть лучше условия работы, лучше условия социального обеспечения. Это лучший агитатор за то, что здесь все иначе. Да, и здесь жизнь не простая, и сложности есть. У нас огромная проблема с правами человека, мы должны подталкивать государство для ее решения, но возможности их решать намного больше», – считает Павличенко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: