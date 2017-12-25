«Вышиваты» в Киеве не меньше, чем «ваты» на Луганщине, – Тука . Новости

Лишать права голоса жителей неподконтрольного Донбасса и переселенцев незаконно, люди имеют право избирать власть. Об этом в эфире телеканала «ZIK», отвечая на вопрос одного из представителей киевских СМИ, можно ли лишить жителей Донбасса права голоса, пока в Украине не пройдут президентские и парламентские выборы заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
«Во-первых, на законодательном уровне этого не существует. Во-вторых, я не понимаю, что мы за такая стойкая нация, если мы боимся, что нашу судьбу могут решить 2-3 млн дополнительных голосов? Чего мы тогда стоим? Я Вам скажу еще одно: вы может будете разочарованы, но "ваты", как и "вышиваты" у нас в Киеве не меньше, чем на Луганщине», – сказал он.
Как сообщалось ранее, по мнению правозащитников, без голосования переселенцев назвать выборы в Украине демократичными нельзя, и если власть поддержала проевропейский вектор, то политики должны доказать свои демократические намерения, а не вести себя по отношению к гражданам, как страна-агрессор.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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