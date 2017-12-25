В Украине острая нехватка соцработников для реабилитации жителей Донбасса, – эксперт. Новости

В Украине катастрофическая не хватает социальных работников и психологов, которые бы помогали реабилитации жителей Донбасса, переживших травму войны. Об этом рассказала эксперт по правам детей Светлана Клочко.

«На сегодняшний день в Донецкой области на одного специалиста социальной службы приходится 4,5 тыс. человек, в Луганской области – более 7 тыс. человек. Скажите, пожалуйста, какой человек сможет выдержать такую бешенную нагрузку? Они выгорают, они не знают, что делать», – говорит она.

По ее мнению, социальные работники пропускают человеческую беду через себя и им самим зачастую нужно повышать квалификацию и улучшать свои навыки, чтобы справляться с множеством проблем пострадавших от войны. «Они видят беду, они пропускают эту беду через себя, а сделать они ничего не могут, потому что государство на сегодня, к сожалению, не понимает, какая бешенная необходимость сегодня в социальных работниках, в профессиональных психологах. У нас давно уже должны были открыться факультеты, на которых обучают или проводят переподготовку психологи», – считает Клочко.

Эксперт добавила, что психологов в Украине много, но они не готовы работать с пострадавшими от воооруженного конфликта на Донбассе. «У нас куча психологов, на самом деле, в Украине, но мало кто из них может работать с травмами войны, а тем более с травмами войны у детей», – сказала она.

Как сообщалось ранее, по оценкам ЮНИСЕФ более 600 тысяч детей на Донбассе пострадали от вооруженного конфликта и нуждаются в реабилитации.

По видеоматериалам ток-шоу PolilogUA Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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