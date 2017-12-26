Донбасс станет большой проблемой для Путина после выборов, – Квасьневский. Новости

Президент России Владимир Путин победит на выборах в 2018 году, но Донбасс станет для него большой проблемой, потому что модернизация РФ невозможна без помощи западных партнеров. Об этом в интервью телеканалу «112 Украина» рассказал президент Польской Республики в 1995-2005 годах Александр Квасьневский.

«Я думаю, что без решения вопроса Украины, без каких-либо положительных шагов, как миротворческие силы, конец помощи сепаратистам (оружие, деньги, которые он посылает), без изменения этого кризис с Россией будет продолжаться – война или замороженный конфликт на Донбассе будет продолжаться. И это будет большая проблема для Путина, которому нужно организовать модернизацию своей страны», – говорит он.

По его словам, вопрос будет в том, насколько Путин хочет открыть новые возможности взаимоотношений России и мира, потому что он будет нуждаться в западных партнерах. «Я думаю, вопрос №1 – решить вопрос Украины. Я не думаю, что это коснется Крыма, но что касается Донбасса, минского договора, конца поддержки сепаратистов, и понимания со стороны Москвы, что Донецк и Луганск остаются частью Украины», – продолжил Квасьневский.

Экс-президент Польши добавил, что заморозить конфликт на Донбассе для России не страшно, вопрос в том, хочет ли Путин модернизировать свою страну. «Если он не будет это понимать и хотеть сделать, тогда это будет многолетний замороженный конфликт. А Россия хороший специалист по международным конфликтам. Россия не боится замороженных конфликтов, а для других регионов – это страшно», – считает он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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