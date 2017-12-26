Правозащитники считают, что блокада – главный минус на пути реинтеграции Донбасса. Новости

Утверждение плана действий по реинтеграции Донбасса – это уже успех, и то, что было необходимо услышать жителям неподконтрольных территорий, несмотря на то, что он несовершенен. Об этом в эфире «Черноморской ТРК» рассказала советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Олеся Цыбулько.
«Главный минус – это, конечно, блокада, которая негативно отражается. Мы смотрели социальные опросы, и люди, которые живут ближе к линии разграничения, также негативно относятся к этой блокаде, потому что они ближе общаются с людьми с неподконтрольных территорий, которые также страдают от этого», – сказала она.
По ее словам, после введения блокады на Донбассе из плана по реинтеграции были удалены пункты о работающих на неподконтрольных территориях предприятиях. «Конечно, это крайне негативное явление, потому что сейчас люди там не имеют работы, их экономическое состояние ухудшается, и часть из них, естественно, вынуждены идти служить этим незаконным формированиям, потому что не имеют выхода, где заработать деньги, чтобы прокормить семью», – говорит Цыбулько.
Как сообщалось ранее, по словам заместителя главы Национального банка Украины Олега Чурия, чистый негативный эффект торгового баланса Украины от прекращения торговли с неконтролируемыми территориями на Донбассе оценивается в $1,8 млрд в 2017 году и $0,5 млрд в 2018 году. По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, экономическая блокада Донбасса вызвала падение ВВП на 1% и оказала негативное влияние на торговый баланс.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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