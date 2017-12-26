«Завидуй, Европа!»: В «ДНР» обсуждают повышение пенсий . Новости

В «Донецкой народной республике» с 1 января 2018 года повысят пенсии на 6,4%, что в итоге составит в итоге 2904 руб. (1396 грн по курсу «ЦРБ ДНР» на 26.12.2017 г.). На эту новость бурно отреагировали пользователи социальных сетей.
Некоторые люди прокомментировали новость весьма лаконично:
- Вероника: «Будем сказочно богаты)))»;
- Дмитрий: «Теперь заживем!!!»
- Виктория: «Позорище»;
- Сальваторе: «Такая пенсия, чтобы пенсионеры меньше жили?»
- Ольга: «Капец! Пусть еще и памятку "Как выжить" к таким пенсиям выдают...»;
- Оксана: «И как они будут жить на эти деньги?»
- Светлана: «Нет предела издевательствам над людьми (((».
- Андрей: «2 904 рубля. Ну, все, жизнь удалась. Завидуй, Европа, со своими жалкими 1500€ в месяц».
Жителей также волновал вопрос, повысят ли цены в связи с повышением пенсий в «ДНР»:
- Анна: «Хороший повод поднять цены»;
- Тимур: «Мне уже страшно: на сколько вырастут в цене продукты питания если к минималке 200 рубасов добавляют? Скоро максимальная и минимальная сравняются, круто. Только обещают»;
- Елена: «Не стыдно так повышать пенсию, у меня зла не хватает, у меня больная мать-инсульт пенсии хватает на 5 дней, а потом выживаем. Спасибо моим друзьям, которые не дают нам умереть».
Ряд пользователей интересовались другими возможными повышениями выплат в «ДНР», сравнивали ситуацию с пенсиями на подконтрольной Украине территории и в России:
- Иван: «А инвалидам добавят? Или как было 2100 руб., так и останется?»;
- Федек ответил Ивану: «Иван, зачем повышать, если можно не повышать...»;
- Лариса: «А зарплату не хотят повысить (((»;
- Сергей ответил Светлане: «А что они могут сделать? У них лимиты, сколько Россия даст, на столько и повысят, плюс стыбзят еще энную сумму».
- Андрей: «Если б ДНР стала бы частью России, то в 2018 году минимальная пенсия составила не менее 8 000 рублей»;
- Патриот Взаконе: «А у украинцев 1340 грн, по-моему. ДНР обогнала украинцев»;
- Валерий: «В Украине повысили. Пенсионеры могут получать 2 пенсии. У меня мама 4100 гривной получает после повышения и 3000 оккупационными рублями»;
- Наталья: «В Украине, с принятием пенсионной реформы, надо будет выбирать или пенсия, или зарплата. Может это и к лучшему: сколько появится новых вакансий для молодых людей».
Как сообщалось ранее, в «Донецкой народной республике» с 1 января 2018 года повысят пенсии и некоторые социальные пособия.
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