«Завидуй, Европа!»: В «ДНР» обсуждают повышение пенсий . Новости

В «Донецкой народной республике» с 1 января 2018 года повысят пенсии на 6,4%, что в итоге составит в итоге 2904 руб. (1396 грн по курсу «ЦРБ ДНР» на 26.12.2017 г.). На эту новость бурно отреагировали пользователи социальных сетей.

Некоторые люди прокомментировали новость весьма лаконично:

Вероника: «Будем сказочно богаты)))»;

Дмитрий: «Теперь заживем!!!»

Виктория: «Позорище»;

Сальваторе: «Такая пенсия, чтобы пенсионеры меньше жили?»

Ольга: «Капец! Пусть еще и памятку "Как выжить" к таким пенсиям выдают...»;

Оксана: «И как они будут жить на эти деньги?»

Светлана: «Нет предела издевательствам над людьми (((».

Андрей: «2 904 рубля. Ну, все, жизнь удалась. Завидуй, Европа, со своими жалкими 1500€ в месяц».

Жителей также волновал вопрос, повысят ли цены в связи с повышением пенсий в «ДНР»:

Анна: «Хороший повод поднять цены»;

Тимур: «Мне уже страшно: на сколько вырастут в цене продукты питания если к минималке 200 рубасов добавляют? Скоро максимальная и минимальная сравняются, круто. Только обещают»;

Елена: «Не стыдно так повышать пенсию, у меня зла не хватает, у меня больная мать-инсульт пенсии хватает на 5 дней, а потом выживаем. Спасибо моим друзьям, которые не дают нам умереть».

Ряд пользователей интересовались другими возможными повышениями выплат в «ДНР», сравнивали ситуацию с пенсиями на подконтрольной Украине территории и в России:

Иван: «А инвалидам добавят? Или как было 2100 руб., так и останется?»;

Федек ответил Ивану: «Иван, зачем повышать, если можно не повышать...»;

Лариса: «А зарплату не хотят повысить (((»;

Сергей ответил Светлане: «А что они могут сделать? У них лимиты, сколько Россия даст, на столько и повысят, плюс стыбзят еще энную сумму».

Андрей: «Если б ДНР стала бы частью России, то в 2018 году минимальная пенсия составила не менее 8 000 рублей»;

Патриот Взаконе: «А у украинцев 1340 грн, по-моему. ДНР обогнала украинцев»;

Валерий: «В Украине повысили. Пенсионеры могут получать 2 пенсии. У меня мама 4100 гривной получает после повышения и 3000 оккупационными рублями»;

Наталья: «В Украине, с принятием пенсионной реформы, надо будет выбирать или пенсия, или зарплата. Может это и к лучшему: сколько появится новых вакансий для молодых людей».

Как сообщалось ранее, в «Донецкой народной республике» с 1 января 2018 года повысят пенсии и некоторые социальные пособия.

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