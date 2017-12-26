Донетчина: В Сартане нашествие диких животных (Фото). Новости

На Донетчине в поселке Сартана, что рядом с Мариуполем, волки и лисы все чаще атакуют хозяйство местных жителей, воруют домашних животных. Селяне жалуются, что число хищников растет, и они подбираются к домам все ближе.

Фермер Вадим Варалмас имеет собственное хозяйство. Сейчас в его отаре 150 голов. Он тщательно следит за домашними животными, поскольку время от времени на них охотятся хищники. «Нашел разорванную овцу в загоне, съеденную наполовину. Волки заходят раз или два в месяц, а лисы – постоянно. В этом году был случай, двоих коз загрызли, а двоих унесли. С лисами и волками надо как-то бороться, отстреливать. Их здесь тьма-тьмущая. И в поселки заходят», – рассказывает фермер.

Фото: скриншот видео

По его словам, дикие животные ходят стаями, животных уносят в основном ночью, но поймать хищника невозможно, закон не позволяет. Селяне, которые живут на окраинах Сартаны, хищников побаиваются. По словам жителя поселка Виталия Гайте, ему пришлось отбиваться от хищника.

«Пошел на огород петрушку нарвать. Почувствовал что-то не то, поворачиваюсь назад, а в 5 метрах на меня лиса бежит. Испугался, ведь в руках ни палки, ничего нет, чем можно было бы отбиться. Кричу, а она идет на меня. Я побежал в посадку выломать ветку, а она за мной. Собрал на дороге камни, начал бросать, видно зацепил ей ногу, и она побежала через мост на Талаковку», – делится Виталий.

При этом, мужчина подчеркнул, что лиса была явно больна. Другой житель Сартаны – Валентин Маринов рассказал, что встретился с хищником в собственном дворе. «Мы сидели обедали во дворе, а лиса зашла через калитку. Пасть у нее была в пене, но нас не тронула, прошла мимо. Я сразу схватил вилы и заколол», – рассказывает Валентин.

Обычно охоту на диких животных открывают каждый год в начале декабря. Разрешение на отстрел длятся до 1 марта. Однако из-за военных действий на Донбассе охота на зверей запрещена.

«Четвертый год идут боевые действия. Никто не проводит подсчет численности хищников за это время. Их плотность уже превышает все допустимые нормы. В некоторых районах она подходит к коэффициенту 5, при минимальном 0,5. А это уже страшно. Здесь у нас сейчас коэффициент 4. Это значит, что 4 головы лисы приходится на 1000 га хозяйственных угодий», – поясняет директор охотничье-рыболовного хозяйства «Приазовское» Николай Грек.

Он подчеркнул, что оформлены уже все документы и есть разрешение на отстрел животных. Но руководство штаба АТО пока не дает разрешения, поскольку беспокоится о безопасности охотников. «Будем надеяться, что такое разрешение нам все-таки дадут», – говорит Николай Грек.

Директор охотничье-рыболовного хозяйства уверен, что это поможет снизить численность хищников, свести на нет контакты зверей с домашними животными, и предвидеть случаи нападения или укусов хищников.

По материалам видеосюжета ТК «Mariupol TV». Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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