Донетчина готовится к Новому году: Наряды, рабочий стол, старые обиды (Видео). Новости

В предновогоднем Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) особый спрос на товары в виде собак – символ наступающего 2018 года: шляпы, брошки, чашки, шоколадные фигурки …

В тренде бюджетные сувениры с животными. Продавцы говорят, что открытки и брелки с их изображением каждый день продают десятками.

«Открытки ручной работы – до 45 гривен. Мини-открыточки – они по одной гривночке», – поясняет продавец Юлия.

У молодежи популярны позолоченные брошки в виде собачек. Их вешают на верхнюю одежду. «Собачек разобрали, они были разные: и с камнями, и без камней, эмалевые, и просто металлические», – рассказывает продавец.

Дизайнер Алина Заколкина считает, что год Огненной собаки нужно встречать в пестрых тонах. Выглядеть стильно в новогоднюю ночь помогут яркие шляпки или бижутерия. «Горный хрусталь, и все, что в этих оттенках. Золото коричневое, черное – можно одеть на Новый год, это будет символом этого года – собака коричневая, желтая. Будет стильно, если девушки украсят свою прическу шляпами», – советует Алина.

Тем, кто собирается праздновать Новый год под открытым небом, рукодельницы советуют подарить стильные варежки или шапочки. Но только из натуральной шерсти. Вера использует итальянскую пряжу. «Это меринос, такая порода овец. Она накрывается такими тонкими пасмочками. Эта техника – мокрое валяние, натуральная шерсть овечья, не колется», – делится мастер.

Под елку малышам родители покупают шоколадных собачек. Их цена – от 50 грн. Есть варианты и подешевле. «Прянички были имбирные, по 45 грн в виде собачки. Красивые мордашки – они сразу ушли», – говорит продавец Лариса.

Украсить жилье или офис в Новый год можно гелиевыми снеговиками. Их можно сделать самостоятельно, либо купить в магазине. «Такая фигурка будет радовать вас и ваших близких в течение двух недель. И будет стоить гривен 40-50», – уточняет дизайнер Анна.

Но праздничный антураж – не самое главное, говорят психологи. Важен позитивный настрой.

«Если вас кто-то обидел, и вы не можете это сказать, напишите на бумаге и под бой курантов сожгите. Как будто все обиды сожглись и остались в прошлом году. Очень важно вспоминать только хорошие моменты, которые были за этот год, и входить в новый год чистым, без обид. Кто работает в офисе, нужно убрать свое рабочее место: выкинуть старые ручки, поломанные скрепки и оставить аккуратным весь свой стол», – советует психолог Евгения Дмитрова.

По словам психологов, поднять настроение поможет любая обновка. Это касается не только покупки вещей, но и смены образа. Например, новая прическа или макияж.

Источник: ТК «Донбасс»

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