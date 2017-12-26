Певица выступит в Славянске, несмотря на угрозы «ДНР» прострелить ей голову. Новости

В «ДНР» грозятся прострелить голову заслуженной артистке Украины, певице Анастасии Приходько. Об этом сама Приходько рассказала в телепередаче «Светская жизнь».

30-летняя певица и мать двоих детей с первых дней военного конфликта ездит в зону АТО в качестве волонтера, и угрозы со стороны участников незаконных вооруженных формирований ей поступали неоднократно. По словам Приходько, чаще всего поступают угрозы прострелить голову. «Это большинство из "ДНР", из "ЛНР" не пишут. Но они видят, что я не сдаюсь, наверное, поэтому и угрожают», – говорит певица.

Также она анонсировала очередную поездку в зону АТО. «Сейчас запланирована поездка в зону АТО, в Славянск, на день рождения 95-й бригады. Мы едем поздравлять их. Я не перестану ездить к ним», – отметила Приходько.

Отметим, что недавно певица стала заслуженной артисткой Украины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»