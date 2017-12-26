В облгосадминистрации рассказали, сколько пенсионеров на Донетчине. Новости

В подконтрольной части Донетчины числится 1,2 млн пенсионеров, что составляет 45% от населения области, проживающего на подконтрольной украинским властям территории. Об этом в Facebook сообщил заместитель губернатора Донецкой области Игорь Стокоз.

Как гуманитарный замглавы ОГА, Стокоз курирует, кроме соцзащиты, и Пенсионный фонд. «В области числится 1,2 млн пенсионеров, это составляет 45% от населения области, проживающего на подконтрольной территории. Сумма выплата составляет 2,7 млрд грн в месяц, 26 млрд грн в год. Ежемесячно в отделениях Пенсионного фонда в Донецкой области регистрируется 831,6 тыс. обращений граждан, из которых 84% не нуждаются в посещении отделений ПФ», – отмечает Игорь Стокоз.

Заместитель губернатора также рассказал, что в этом году было принято решение о запуске проекта по оптимизации работы ПФ в области. «Теперь пенсионер один раз посещает отделение ПФ, а дальше – в электронном виде. С этой целью были открыты 2 новых агентских пункта в Ясиноватском и Великоновоселковском районах, а также 49 виртуальных рабочих мест. В 2018 году планируем открыть еще 9 агентских пунктов и 25 виртуальных рабочих мест. Мы приблизим услугу практически к каждому населенному пункту, и тогда исчезнут очереди и все неудобства, с этим связанные», – уверен замглавы ОГА.

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