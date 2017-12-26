Депутат Госдумы РФ: Я – сторонник признания независимости «Л/ДНР». Новости

Ситуация с конфликтом в Донбассе зашла в тупик, а потому России необходимо принимать серьезное политическое решение и признать «республики Донбасса». Такое мнение в эфире российского телеканала «Россия1» высказал депутат Госдумы РФ, член парламентского комитета по международным делам Сергей Шаргунов.

Как утверждает Шаргунов, снаряды будут прилетать в дома жителей Донбасса «до дурной бесконечности, пока в России будут считать их украинскими гражданами». «Это не особые территории Украины, а это те храбрые территории, где люди страшной ценой, ценой тысяч человеческих жизней отстаивают свое право на самостоятельность и на верность России», – уверяет депутат.

Также он рассказал, что был в неподконтрольных украинским властям Горловке и Ясиноватой, где встречался с местными жителями, которые рассказывали депутату Госдумы РФ об обстрелах.

По мнению Шаргунова, решить данную ситуацию может только серьезный политический шаг. «Можно, конечно, откладывать в долгий ящик, как бы исходя из интересов высокой политики, считая, что это подождет, но это будет накапливаться. Нет умного разрешения в нынешней ситуации, это уже тупик. Здесь нужно серьезное политическое решение… Я – сторонник признания независимости Донецкой и Луганской народных республик, я – сторонник того, чтобы все желающие там смогли получить паспорта граждан Российской Федерации», – сообщил Шаргунов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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