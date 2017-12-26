Для пересечения российской границы «паспорта ДНР» недостаточно, – СМИ. Новости

Сотрудники пограничной службы РФ требуют украинский паспорт при предъявлении «паспорта ДНР». Об этом рассказала жительница временно неподконтрольной территории Донетчины.

Женщина сообщила, что 22 декабря 2017 года она с мужем выехала из «ДНР» в Россию. При возвращении обратно в пригородном поезде «Успенка – Ясиноватая» инспекторы погранслужбы заявили, что при пересечении границы надо иметь не только «паспорт ДНР», но и второй документ, удостоверяющий личность.

«Войдя в вагон, мы увидели, что две девушки – инспекторы пограничной службы – проверяя документы у мужчины, который предоставил им паспорт Донецкой народной республики, к нему придираются. Мы подумали, что, возможно, у него не все в порядке с документами. Затем была наша очередь. Подав свои паспорта ДНР, от инспекторов мы услышали, что наши паспорта не являются действительными без наличия украинского паспорта», – утверждает женщина.

«У меня был с собой украинский паспорт, а мой муж свой украинский паспорт не взял с собой, так как ему уже исполнилось 45 лет, фотография не была вклеена и паспорт является недействительным. Таможенники потребовали предъявить другой документ, удостоверяющий личность, угрожая задержать до выяснения личности, так как паспорт ДНР не признают за документ», – добавила она.

По материалам: PolitCentr