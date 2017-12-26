Сводка из зоны АТО за 25 декабря: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 2 обстрела украинских позиций. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении из стрелкового оружия противник обстрелял опорные пункты сил АТО у Станицы Луганской. Кроме того, в районе населенного пункта Новгородское зафиксирован пролет БПЛА противника.

На донецком направлении около 19:00 незаконные вооруженные формирования вели огонь по оборонным укреплениям сил АТО в районе населенного пункта Павлополь на Приазовье. 5 мин калибром 120 мм в сторону украинских позиций прилетели из временно неподконтрольного населенного пункта Сосновское.

В «ДНР» сообщают, что «за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 5 раз. Под огонь попали населенные пункты на донецком направлении и юге "республики". Всего было выпущено 18 единиц боеприпасов».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 2 раза обстреляли позиции "ЛНР". Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново и села Логвиново. Огонь велся из автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия».