На Донбассе люди в «серой зоне» выживают только ради друг друга, – психолог. Новости

На Донбассе люди в «серой зоне» выживают только ради друг друга, брошенные государством на произвол судьбы, а жители подконтрольных Украине территорий даже не представляют, с какими проблемами сталкивается население в зоне боевых действий. Об этом рассказала психолог Вера Романова.

«Те люди, которые живут в "серой зоне", они живут друг ради друга, потому что каждый из них друг для друга является стимулом продолжать жить в таких условиях, в которых они оказались. Пока никто не кричит, и не рассказывает о том, как там все плохо, вроде бы все внешне выглядит хорошо. Для того, чтобы принимать стратегическое решение на 3 года, на 5 лет, на 10 лет, нужно понимать, как устроена эта проблема», – говорит она.

Психолог также возмутилась отсутствием государственной программы для помощи жителям Донбасса, живущим на прифронтовых территориях. «Я вообще не понимаю, что делает наше государство в социальной сфере. Я читаю Facebook, и они обсуждают, латанные или не латанные у нас дороги. У нас здесь проблема, будет ли у меня машина ехать или нет, а у них там проблема, когда я буду ехать на машине, по мне будет стрелять снайпер или не будет», – заявила Романова.

Как сообщалось ранее, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что украинские военные не занимают населенные пункты «серой зоны», чтобы не подвергать их обстрелам, которые могут разрушить их окончательно. По данным волонтеров, на Донбассе жители «серой зоны» выживают только благодаря гуманитарной помощи волонтерских организаций.

По видеоматериалам ток-шоу PolilogUA Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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