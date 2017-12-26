Ситуация в пунктах пропуска утром 26 декабря. Новости

Сегодня утром, 26 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, за прошедшие сутки, 25 декабря, всего через КПВВ было оформлено 29 тысяч человек и 4 тысячи транспортных средств:
- КПВВ «Майорск» – 7140 человек и 865 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 6930 человек и 1295 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 5200 человек и 1095 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 2970 человек и 730 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 6805 человек.
Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилась следующее количество транспортных средств:
- КПВВ «Майорск» – 80/130;
- КПВВ «Марьинка» – 30/80;
- КПВВ «Новотроицкое» – 15/20;
- КПВВ «Гнутово» – 100/70.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорск»:
- Юрий: «6:58. На таможне ДНР 40 – льготы, 60 – обычной. На заправке и за киоском МВД уже все забито».
КПВВ «Марьинка»:
- Елена: «8:24. Опять нет света на "Каргиле"»;
- Анатолий: «8:58. После протяжки [свет] пропал».
О ситуации в других пунктах въезда/выезда пользователи социальных сетей не сообщают.
По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация на 8:00 была следующей:
- в пункте пропуска «Красный партизан» ни на въезд, ни на выезд очередей не было;
- в пункте пропуска «Должанский» на выезд ожидали проезда 30 легковых автомобилей, на въезд очередей не было;
- в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидал 1 автобус и более 40 легковых автомобилей, на въезд в очереди находились 25 транспортных средств.
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