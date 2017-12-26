В штабе АТО рассказали, сколько человек получили статус участника боевых действий (Фото). Новости

За прошедшую неделю более 200 участников АТО получили государственные награды. Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба штаба АТО.

Также сообщается, что 1171 военнослужащий Вооруженных Сил Украины награжден знаками отличия и ценными подарками оборонного ведомства. Почти тысяча участников АТО получили статус участника боевых действий.

Всего с начала АТО отличиями Министерства обороны награждены 50 тыс. 830 человек, государственными наградами – почти 50 тыс. 900 военнослужащих. Статус участника боевых действий получили 221 тыс. 319 военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины, которые принимали участие в АТО.