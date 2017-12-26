В «ЛНР» тюремный срок получил фейковый «сотрудник МГБ». Новости

В «Луганской народной республике» к 4,5 годам тюрьмы приговорили мошенника, который представлялся «сотрудником «МГБ» и занимался вымогательством. Сегодня, 26 декабря, «приговор» вступил в силу. Об этом говорится в видеосюжете «генеральной прокуратуры ЛНР».

Отмечается, что попытка мошенничества в особо крупном размере «лже-сотрудником МГБ ЛНР» была пресечена в августе 2017 года. «Представляясь работником органов госбезопасности, 32-летний луганчанин вымогал с местной жительницы 600 тыс. руб. за решение вопроса, находящегося в компетенции министерства госбезопасности. Злоумышленник был задержан на месте преступления с поличным при получении денежных средств», – заявили в «генпрокуратуре».

По словам задержанного, деньги он вымогал для себя. «Я предлагал решить вопрос за решение, чтобы ее парня отпустили. Фактически я ни с кем не разговаривал, ни с кем не встречался, и решить вопрос не мог», – сказал мужчина.

В «генпрокуратуре ЛНР» также утверждают, что в ходе расследования «уголовного дела» были установлены и другие факты мошеннических действий задержанного.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: