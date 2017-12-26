«Тополь» или Санта Клаус? В Луганске гадают, что проявилось у них в небе (Фото). Новости

Раним утром сегодня, 26 декабря, жители неподконтрольного Луганска наблюдали проявление в небе необычного светового феномена, который совпал с испытательным запуском в России межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М». Фотофиксацию события луганчане публикуют в соцсетях.

Аналогичную картину наблюдали и жители Белгородской, Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей России.

Согласно информации минобороны РФ, ракета стартовала с полигона Капустин Яр в Астраханской области, учебная боевая часть «Тополя» упала на полигоне Кура на Камчатке.

В дискуссии в соцсетях жители Луганска сходятся во мнении, что в небе проявился именно запуск «Тополя». Но присутствовали и иные мнения:

Алексей: «В Луганске было видно ракету, запущенную из Астраханской области?))) Ну даете граждане фантазеры!))) Вы расстояние не учли в своих бурных фантазиях, а оно – более 800 км!)»;

Евгений: «Какой там Тополь? Испытательный пуск самого банального земснаряда с разделяющейся головкой из штольни шахты 19 съезда КПСС»;

Алексей: «Да какой там Тополь, по всему миру такое в разное время, нам никто правду не скажет, и будут опять рассказывать всякую официальную чушь»;

Гриша: «Интересно, чего ж тогда американцы "этот запуск" тоже видели? Странно как то "этот тополь" запускался, что его со всех континентов видно было» – Артем: «Хм, получается планета все-таки плоская? Если все видели ))»;

«Небрат»: «Да какой Тополь, это Санта-Клаус на оленях пролетел над Луганском».

Как отмечают российские СМИ, МБР РС-12М «Тополь» долгое время была основой войск РФ стратегического назначения. Дальность полета этой ракеты достигает 11 тыс. км. Ядерный боевой блок всего один, но его мощность оценивается в половину мегатонны в тротиловом эквиваленте. Для сравнения, на японский город Хиросима была сброшена бомба в десятки раз слабее – всего около 18 килотонн.

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