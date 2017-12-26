Вокруг социальных выплат жителям Донбасса много коррупционных схем, – Цыбулько. Новости

Несмотря на многие попытки правозащитников, ситуация с социальными выплатами жителям Донбасса, в частности, пенсий в этом году не улучшилась и остается в «сером» правовом поле, обрастая коррупционными схемами. Об этом в эфире «Черноморской ТРК» рассказала советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Олеся Цыбулько.

«Не решен вопрос с выплатой пенсий, легализацией выплат пенсий. Сейчас это происходит в "сером" правовом поле, когда человек приезжает на подконтрольную территорию, и должен соврать государству Украина, сказав, что он внутренне перемещенное лицо, чтоб получить пенсию. Получать справки, а фактически они не живут тут», – сказала она.

По ее словам, вокруг социальных выплат жителям Донбасса создано много коррупционных схем. «И адреса продают, и чиновники коррупционной деятельностью занимаются, потому что большие очереди, а чтобы вне очереди – нужно оплачивать. Это и нагрузка на КПВВ в том числе, почему так много людей ездит. Потому что бесконечные эти идентификации. На самом деле можно было бы решить и разделить эти вопросы», – говорит Цыбулько.

Она добавила, что решить эту проблему можно было бы в 2017 году, но пока она не решена. «Внутренне перемещенные лица имели бы право на пенсию и все социальные выплаты и на помощь, как ВПЛ, а человек, проживающий на неподконтрольной территории, должен иметь право приехать, сказать, что живет там, и получить пенсию. Если бы решился этот вопрос, мы бы имели реальную цифру, сколько у нас внутренне перемещенных лиц, и это помогло бы планировать программы для них. Сейчас это нереально», – добавила правозащитница.

Как сообщалось ранее, правозащитники также считают, что блокада – главный минус на пути реинтеграции Донбасса.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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