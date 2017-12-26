В законопроекте о Донбассе нет реинтеграции, но есть деоккупация, – Винник. Новости

Законопроект №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» нужно называть документом о деоккупации Донбасса, а не о реинтеграции. Об этом сегодня, 26 декабря, в эфире телеканала «112 Украина» заявил секретарь парламентского комитета по безопасности и обороне Иван Винник.

«Закон, за который, я надеюсь, мы проголосуем 16 января, его нужно называть о деоккупации, потому что у нас продолжается оккупация нашей территории вследствии российской агрессии, и никаких дезинтеграционных процессов не было, чтобы что-то реинтегрировать», – сказал он.

По его мнению, законопроект №7163 мог бы быть проголосован и в этом году, но голосование отложили на 2018 год по трем причинам, одна из которых – обмен пленными, а неактивное голосование депутатов и юридические аспекты. «Мы могли поставить точку в этом вопросе еще в текущем году, который заканчивается, не переносить вопрос на январь... Мы имплементировали не менее половины технико-юридических замечаний юридического управления Верховной Рады к тексту проекта, поэтому он полностью готов на январь к принятию», – заявил Винник.

Нардеп уверен, что законопроект №7163 готовы поддержать представители пяти фракций парламента. «Пока что предварительные консультации говорят о том, что 16 января мы начнем рассматривать его во втором чтении. В то же время надо видеть голоса в ВР, голоса не в связи с политической целесообразностью или поддержкой, потому что сегодня я могу констатировать, мне кажется, что мы имеем поддержку не менее 5 фракций парламента, но физически депутаты должны быть в зале», – отметил он.

Напомним, по словам заместителя председателя Верховной Рады Украины Ирины Геращенко, законопроект о реинтеграции Донбасса, принятый парламентом в первом чтении, еще требует консультаций по определенным вопросам. Министр обороны Украины Степан Полторак считает, что законопроект о реинтеграции Донбасса может быть согласован в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, украинские правозащитные организации требовали доработать законопроект № 7163. Исправленный документ был обнародован на официальном сайте парламента 19 декабря. Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса 16 января вместе с блоком вопросов безопасности и обороны.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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