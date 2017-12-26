На Донетчине перевернулся автомобиль с дизтопливом (Фото). Новости

На Донетчине перевернулся автомобиль, перевозивший дизтопливо. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Донецкой обл.
25 декабря в 15:23 диспетчер Службы спасения «101» получил сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на трассе «Донецк – Запорожье» в Великоновоселковском районе Донецкой области.
Как сообщают спасатели, водитель автомобиля Mercedes Actros, который перевозил 19 тонн дизтоплива, не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась: опрокинулась набок.
Бойцы ГСЧС с помощью пеногенератора ГПС-600 провели предупредительные меры по предотвращению пожара, а также установили осветительную башню для перемещения топлива в другую емкость.
В результате происшествия никто не пострадал.
Читайте также:
- В Покровске сбили мужчину: Очевидцы говорят, что водитель военного спецавто был нетрезв (Фото)
- Отвлекся на мобильник: В Краматорске ВАЗ протаранил учебные машины (Фото)
- В Дружковке иномарка сбила пожилую женщину и скрылась с места ДТП (Фото)
- По дороге за елкой: В Донецке журналиста российской «Комсомолки» сбила машина
- Под Славянском после столкновения с авто перевернулся автобус (Фото)
- В Мариуполе легковушка, обгоняя один троллейбус, врезалась в другой (Фото)
- На Донетчине в ДТП пострадали парень и девушка (Фото)
Комментарии