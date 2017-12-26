На Донетчине перевернулся автомобиль с дизтопливом (Фото). Новости

На Донетчине перевернулся автомобиль, перевозивший дизтопливо. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Донецкой обл.

25 декабря в 15:23 диспетчер Службы спасения «101» получил сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на трассе «Донецк – Запорожье» в Великоновоселковском районе Донецкой области.

Как сообщают спасатели, водитель автомобиля Mercedes Actros, который перевозил 19 тонн дизтоплива, не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась: опрокинулась набок.

Бойцы ГСЧС с помощью пеногенератора ГПС-600 провели предупредительные меры по предотвращению пожара, а также установили осветительную башню для перемещения топлива в другую емкость.

В результате происшествия никто не пострадал.

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