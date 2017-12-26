В ОРДЛО незаконно удерживают 170 украинцев, – Геращенко. Новости

На территории неподконтрольного Донбасса незаконно удерживаются 170 человек. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» 25 декабря сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

«К сожалению, у нас есть неутешительная информация относительно количества заложников. На сегодня 170 граждан считаются такими, что незаконно удерживаются (в ОРДЛО)», – отметила Геращенко.

«Это те граждане, чьи побратимы либо родственники обратились в СБУ. Но есть маленькая деталь: не по всем из этих граждан представители ОРДО и ОРЛО подтверждают, что они их удерживают. На сегодня они подтверждают только 97 человек. И, собственно, из этих 97 человек, которые подтверждены, 74 гражданина, героя, 74 украинца и украинки будут освобождены 27 декабря», – добавила она.

Как сообщалось ранее, Трехсторонняя контактная группа в Минске подтвердила готовность сторон выполнить обмен удерживаемыми лицами на основе уже утвержденных списков и провести этот обмен к новогодним и рождественским праздникам. В «Л/ДНР» готовы освободить 74 пленных украинца в обмен на 306 сторонников «республик».

Как сообщалось ранее, обмен пленными между «Л/ДНР» и Украиной запланирован на 27 декабря.

Представитель украинской стороны в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко сообщила, что украинская сторона готова 27 декабря передать «ДНР» и «ЛНР» 306 человек, чтобы освободить 74 украинцев.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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