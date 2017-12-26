Жителям прифронтового поселка упростили пересечение линии разграничения. Новости

Для жителей Верхнеторецкого (Донецкая обл.) к новогодним праздникам временно упростили режим пересечения линии разграничения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
«Жители прифронтового поселка Верхнеторецкое получили возможность в упрощенном режиме пересекать условную линию разграничения для того, чтобы попасть на неподконтрольную Украине территорию – к родным, близким или в больницу в Ясиноватую и другие населенные пункты», – говорится в сообщении.
В штабе АТО сообщили, что до недавнего времени населенный пункт находился в «серой зоне», сейчас поселок полностью контролируется Вооруженными силами Украины. Военнослужащие рассказали, что пересекать линию соприкосновения разрешено временно, в пешем порядке. Автомобильный транспорт не пропускают.
В дальнейшем пересечение линии разграничения будет осуществляться в установленном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины – через контрольные пункты въезда-выезда.
Читайте также:
- Раньше сюда мы за салом ездили: «Мертвая» горловская Никитовка (Фото)
- Жалуйтесь: В «ДНР» заработали «горячие линии» по работе контрольных пунктов пропуска
- Перечень льготников при пересечении пунктов пропуска «ДНР» (Фото)
- Кто имеет право на льготный проезд через линию разграничения. Норматив СБУ
- Кто имеет право вне очереди проходить КПВВ
- В «ДНР» запретили ввозить товары с территории Украины (Перечень)
- «Граница ДНР»: что можно, что нельзя и что за это будет
- Что и сколько можно перевозить через линию разграничения
- В Горловке открыли пункт ожидания открытия блокпостов
Комментарии