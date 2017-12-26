Из плана по реинтеграции Донбасса исключили вопрос выплат пенсий, – Цыбулько. Новости

Из плана по реинтеграции Донбасса, принятого в 2017 году, исключили вопрос выплаты пенсий жителям неподконтрольных территорий из-за многочисленных противников этого решения, а противостояние по этому вопросу продолжается, несмотря на решения Европейского суда по правам человека. Об этом в эфире «Черноморской ТРК» рассказала советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Олеся Цыбулько.

«Когда люди пройдут все национальные инстанции, им, например, откажут в этих инстанциях, они имеют право обратиться в Европейский суд по правам человека и Украина будет выплачивать за свою бездеятельность, потому что не урегулировала этот вопрос в своих нормативно-правовых актах, не дала возможность людям жить и выживать, получая свою пенсию, которая по решению ЕСПЧ признана имуществом человека, а имущества человека не имеют права лишать в любом случае», – сказала она.

По ее словам, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ эту проблему понимают, но прикладывают недостаточно усилий для ее решения. «Возможно недостаточно делает министр, чтобы договориться с Министерством социальной политики, чтоб, наконец, урегулировать этот вопрос. Возможно, не находит достаточно аргументов для Минсоцполитики, но нужно найти аргументы, чтобы определить механизмы и разорвать этот круг», – говорит Цыбулько.

Как сообщалось ранее, правозащитники считают, что блокада – главный минус на пути реинтеграции Донбасса, а вопрос социальных выплат переселенцам и жителям неподконтрольных территорий можно было урегулировать в этом году.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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