Африканская чума свиней: На Донетчине объявлен карантин. Новости

В дежурную часть Покровского отдела полиции поступило сообщение о том, что в одной из агрофирм пгт Удачное (Покровский р-н, Донецкая обл.) погибло 9 свиней. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

«Проведенными исследованиями было установлено, что причиной гибели свиней стала африканская чума свиней. Туши указанных животных были уничтожены путем сжигания. По Удачненскому поселковому совету Покровского района объявлен карантин. Пока карантинная зона распространяется в округе 10 км от очага инфекции», – сообщили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 251 «Нарушение ветеринарных правил» Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

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