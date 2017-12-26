В зоне АТО появится новый телеканал, вещающий на неподконтрольный Донбасс. Новости

В зоне АТО появится новый донецкий телеканал. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщил на своей странице в Facebook член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

По его словам, на основании решений Комиссии по вопросам обеспечения стабильного функционирования системы национального телевидения и радиовещания при Министерстве информационной политики Украины принято несколько решений, которые стимулируют развитие телевидения в зоне АТО. «Принято решение о выдаче спутниковой лицензии коммунальному предприятию Донецкого областного совета "Региональная телерадиокомпания "Регион-Донбасс". Новый спутниковый телеканал будет называться "Донетчина-TV"», – написал Костинский.

«Благодаря спутниковой лицензии уже в первом квартале следующего года сигнал этого телеканала смогут получать жители, в частности, неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей», – добавил он.

Ранее сообщалось, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания предоставил телеканалу «Первый западный» (коммунальная телекомпания Львовского облсовета «Львов-ТВ») разрешение на временное вещание до завершения АТО в трех городах Луганской области.

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