«Джавелины» на Донбассе ничем не помогут: Политолог об эскалации конфликта. Новости

Если Россия захочет эскалации конфликта на Донбассе, поставки американских противотанковых комплексов «Джавелин» Украине не помогут. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил политолог-международник Олег Волошин.

«Никто не знает, какие условия будут поставок этих вооружений. Это будет куча условий, потому что американцы понимают, что это оружие не должно попасть в руки россиян, как то оружие, которое передавалось грузинам, а потом было брошено грузинской армией в 2008 году при отступлении. Ключевая концепция – это оружие для сдерживания дальнейшей агрессии, она в зону АТО никаким образом попасть не должна», – сказал он.

По его словам, в случае обострения ситуации на фронте Россия может применить бомбардировщики. «До сих пор Россия ни единого раза не использовала против нас авиацию, если мы посмотрим, что они делают в Сирии, мы поймем, что ничего подобного, чтобы отбить такое наступление с использованием крылатых ракет или современных самолетов, или хотя бы вертолетов, в Украине нет. Если Россия захочет эскалации, эти "Джавелины" нам ничем не помогут во время бомбардировок наших подразделений. Для противостояния российской авиации нужно другое вооружение», – считает политолог.

Как сообщалось ранее, в МИД РФ заявили, что решение американского правительства относительно предоставления Украине летального оружия приведет только к эскалации конфликта на Донбассе.

Напомним, представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт сообщила, что Соединенные Штаты предоставят оборонительное вооружение Украине. По мнению экспертов, Украина может получить американские противотанковые комплексы «Джавелин» не только от США.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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