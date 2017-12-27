Жители Луганска рассказали о своем «Макдональдсе» (Фото). Новости

В Луганске в фастфуде «Бургер», открывшемся весной 2016 года на мощностях работавшего до 2014 года McDonald's, интерьер остался прежний, а вот посетителей значительно меньше. Об этом сообщают жители Луганска в социальном сообществе города.

«Здание не изменилось, интерьер тот же, мебель тоже, оборудование так же на месте. Работает одна касса, людей практически нет. Изменилось название и работники. Еда по вкусу похожа, но не то», – рассказывает София.

С ней солидарна Вита: «У меня знакомы ходили, сказали, что еда там совсем не такая вкусная, как в Макдональдсе, но есть, вроде, можно».

Другие луганчане считают, что вкус бургеров и прочего не изменился:

Юлия: «За интерьер не знаю, заезжали на макдрайв, по вкусу ничем не отличается. Мне очень понравилось. Цены такие же, как и в украинском Маке, если пересчитать по курсу»;

Михаил: «Очень похоже на оригинал. Пойдет».

Правда, ассортимент меню сократился. «Все, как и раньше практически, люди ходят. Много в меню нет того, что было раньше», – дополняет Денис.

Несмотря на примерное соответствие цен украинскому фастфуду, зарплаты в Луганске меньше в разы. Поэтому по факту луганский «Бургер» оказывается менее доступным для горожан:

Евгений: «Лучше шашлыка заточить на те же 700 рублей, так хоть наешься»;

Валерий: «Слышал, что туда не стоит заходить. Отвратная еда за большие деньги. Лучше дома картохи в мундирах с селедкой и коньячком, мужики» – Евгений: «Золотые слова))) еще взял литруху ровенек и выпал перед телеком ))».

«Мы ходили, нормально, вполне вкусно и цены не заоблачные. Как вылазка для разнообразия в самый раз», – резюмирует Наталья.

Напомним, единственный McDonald's в Луганске располагался в квартале Молодежный в районе Восточноукраинского национального университета, и работал до мая 2014 года.

Открывшееся уже в «ЛНР» нынешнее заведение первоначально называлось «Mс». Однако после скандала, связанного с использованием известного бренда, заведение через месяц переименовали в «Бургер». Также первое время в фастфуде использовалась упаковка на украинском языке, оставшаяся от McDonald's.

Компания McDonald's заявила, что не имеет отношения к заведению в Луганске. «Незаконное использование торговых марок, названий и изображений продукции, принадлежащих McDonald's, является примером нарушения прав интеллектуальной собственности компании. В подобных случаях корпорация оставляет за собой право на решение вопросов о незаконном использовании названий или изображений, принадлежащих корпорации, предусмотренным законодательством способом», – говорилось в официальном сообщении компании в 2016 году.

Как сообщалось ранее, в неподконтрольном Донецке также на захваченных мощностях McDonald's работает «ДонМак». Как отмечали сотрудники «республиканского» фастфуда, все основные ингредиенты и полуфабрикаты сюда доставляются из McDonald's, работающего в российском Ростове-на-Дону. Этим и объясняется, что «вкус примерно тот же». Зарплата работников «ДонМака», стоящих на кассе, составляет 7500 руб. (3 450 грн).

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