На Донетчине жертвами мин за 9 дней стали 9 мирных жителей . Новости

С 16 по 25 декабря в зоне АТО пострадали 9 гражданских лиц. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на данные лечебно-профилактических учреждений Донецкой области.

Большинство пострадавших – жители Светлодарска. В частности, ребенок с минно-взрывной травмой был госпитализирован в травматологическое отделение центральной районной больницы, также госпитализированы с подобными травмами две женщины и один мужчина из Светлодарска.

Еще одна пострадавшая, жительница Светлодарска, с травмой минно-взрывного характера госпитализирована в травматологическое отделение областной клинической больницы Харькова. Кроме того, 2 женщины из Светлодарска госпитализированы в реанимационное отделение центральной районной больницы Бахмута. Указанные пострадавшие также получили минно-взрывные травмы.

С подобными травмами поступили в местные лечебные учреждения жительница Бахмута и житель Волновахи.

Напомним, Украина занимает первое место в мире по количеству погибших из-за взрывов мин. Об этом заявил гуманитарный координатор системы Организации Объединенных Наций (ООН) в Украине Нил Вокер.

Напомним, по данным Датского Совета по делам беженцев в Украине за период с июня 2014 года по сентябрь 2017 года от мин пострадал 1331 человек.

Как сообщалось ранее, с начала 2017 года более трети всех погибших и раненых в ходе конфликта на Донбассе подорвались на минах или других боеприпасах.

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