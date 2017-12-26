Ситуация в пунктах пропуска днем 26 декабря. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 26 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка»:

Ботан: «10:32. На Марьинке на кольце полицейские ловят на свет, на Украине [в Донецк] 10 машин»;

Зинаида: «11:07. На Украинском блокпосту машин мало, пеших нет. На "Каргиле" на данный момент не знаю, самой интересно».

Андрей: «11:35. "Каргил" из Донецка – до моста, и льгота на треть очереди. За полтора часа одна протяжка. Автобусов тоже очередь. 12:07. На Донецк на "Каргиле" небольшая очередь, машин 60-70»;

Анна: «12:08. В Украину в сторону Курахово до взорванного буса. 13:02. Нулевой украинский в сторону Курахово автоочередь до первой сломанной опоры, пеших до 100 человек, но подъехал еще автобус»;

Артем: «13:41. Марьинка в сторонку Донецка машин 30 до броневика».

КПВВ «Новотроицкое»:

Администратор: «10:40. Нулевой (из Донецка, "Перлына") машин 150, но пропускают более-менее нормально. Еленовка (на Донецк) машин 10. 10:47. На Еленовке (на выезд из Донецка) очередь между 2-м и 3-м туалетом. 11:50. На Еленовке – сразу на проверку, на нулевом – очередь»;

Лариса: «13:07. На Новотроицком в Донецк машин 30 очередь».

КПВВ «Гнутово»:

Наталья: «13:27. Проезд постов из Мариуполя занял 3 ч. 15 мин. На Мариуполь Пищевик пропускал 6 рядов, на Донецк – 1 ряд. На 11:30 на Мариуполь около 50 на заезд. Октябрь – 53 машины. Время украинское. Пешеходов на Мариуполь было около 100 человек».

КПВВ «Станица Луганская»:

Наталья: «12:33. Автобусов на Луганск нет, люди оба КПП прошли быстро, а уехать в город не могут! Муж в 10:00 (мск) выехал из Северодонецка, в 13:00 (мск) прошел оба КПП. Звонил, что на князе нет автобусов, все в городе».

О ситуации на КПВВ «Майорск» пользователи соцсетей не сообщают.

По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация на 14:00 была следующей:

в пункте пропуска «Красный партизан» очередей не было в обоих направлениях;

в пункте пропуска «Должанский» на въезд очередей нет, на выезд в очереди находилось 4 автобуса;

в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидали 15 легковых автомобиля, на въезд очередей не было.

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