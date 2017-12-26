«Проживал на оккупированной территории»: Зачем Украине закон о коллаборантах?. Новости

Правозащитники обеспокоены, что законопроект о коллаборантах может превратиться в карательный инструмент и это никак не будет способствовать реинтеграции Донбасса. Об этом в эфире «Черноморской ТРК» рассказала советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Олеся Цыбулько.

«Способствовать реинтеграции – это успокоить людей, сказать им, что, когда вернется Украина, украинская власть на эти территории, вас не будут наказывать без разбора, из-за того, что ты просто проживал на тех территориях. Знаете, как в советское время, была в анкете такая графа: "Проживал на оккупированной территории"? Это было такое клеймо для людей, их не брали на работу, а некоторых вообще в Сибирь отправляли», – говорит она.

По ее словам, правозащитники и политики не должны допустить, чтобы в Украине наказывали всех без суда и следствия только потому, что человек проживал на неподконтрольной территории Донбасса. «Я не хочу, чтоб в это превратилась Украина и таким занималась, потому что мы говорим постоянно о тоталитарном режиме, о советских временах, и нельзя этого допускать. Во-первых, решать, виноват человек или нет, может только суд, а никакая комиссия и никакие образования – это невозможно. Только по приговору суда», – сказала Цыбулько.

Как сообщалось ранее, 20 декабря в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект закона № 7425 «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма», который определяет основную терминологию относительно сотрудничества с врагом и выделяет 9 основных направлений ограничений прав для лиц, причастных к коллаборационизму.

В законопроекте определяется, что коллаборационизм – это сотрудничество с врагом, содействие в осуществлении агрессивных действий, развертывании вооруженного конфликта против Украины, предоставление врагу помощи во время подготовки и проведения агрессии, при развертывании вооруженного конфликта. Самое главное ограничение, которое предусматривает проект закона «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма», – на право заниматься профессиональной деятельностью.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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