«ДНР»: В Горловке несовершеннолетняя ударила мужчину ножом в грудь. Новости

В неподконтрольной Горловке задержана несовершеннолетняя, которая нанесла ножевые ранения своему приятелю. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщает пресс-служба «Горловского ГУ МВД ДНР».
Сообщается, что во время распития спиртного между влюбленными на почве ревности возник конфликт, переросший в драку, в результате которой ранее уже условно осужденная и неоднократно привлекавшаяся к админответственности девушка схватила кухонный нож и нанесла им ранение мужчине в область груди.
22-летний потерпевший, получивший проникающее ножевое ранение, остался жив и находится в больнице на лечении.
Девушка, как рассказали «правоохранители ДНР», «арестована и находится в изоляторе временного содержания Горловки».
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