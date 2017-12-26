Тука рассказал, в каких регионах обеспокоены повторением сценария «Л/ДНР». Новости

Институт Горбулина совместно с офисом НАТО разрабатывает паспорта национальной безопасности по регионам Украины, которые будут представлены общественности на этой неделе, в них, в частности, есть вопрос о «Л/ДНР». Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«По 22 показателям изучалось состояние, что называется "устойчивость громады" к разного рода вызовам... Меня поразили ответы на вопрос: "Считаете ли вы возможным в вашем регионе повторения сценария "ДНР/ЛНР". Например, Херсонщина – граничит с Крымом, экономическая сфера в упадке, аграрный край, большинство рынков сбыта были в Крыму, сейчас блокада, люди еле выживают. Вместе с этим на Херсонщине только 18% людей обеспокоены этим вопросом, на Закарпатье – 38%», – говорит он.

По его словам, согласно готовящимся исследованиям, украинским властям есть, о чем подумать, чтобы «не довести до пропасти страну». «Люди ощущают угрозы, а это говорит о том, что есть над чем думать в том числе местной власти... Очень хотелось бы, чтобы не только я из представителей власти интересовался этими исследованиями», – сказал Тука.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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