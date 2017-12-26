Подпевали «Океан Эльзы»: Как российский «Дождь» подставил донецкий бар Gung'Ю'бazz (Видео). Новости

Журналисты российского телеканала «Дождь» посетили бар Gung'Ю'бazz в неподконтрольном Донецке. Сегодня, 26 декабря, на странице телеканала в Facebook был показан фрагмент репортажа.

«Бар в центре Донецка, 10 километров до украинских позиций. Песни на языке реального противника. В песнях "Бумбокса" перечислено все, с чем приходится сталкиваться донецкий молодежи, кроме комендантского часа – "Технологія проста: ким би ти не став, Зранку встав, присідай до ста і читай устав". В гримерке расскажут, как их шмонали на улице за носки в цветах украинского флага», – говорится в репортаже телеканала.

«Я считаю Украину своей Родиной. А что сейчас происходит, меня не интересует. Мне, как исполнителю, который обожает петь песни на украинском и пишет исключительно на украинском языке, некоторые песни я бы не показал никому и нигде. Люди в военной форме могут возбудиться на пьяную голову очень конкретно. Видел, как они под градусом с удовольствием подпевали "Океан Эльзы" – это самое смешное», – рассказывает на камеру один из музыкантов.

Он отмечает, что молодежь старается вырваться за границу, т. к. перспектив здесь нет.

После выхода данного репортажа администрация бара Gung'Ю'бazz сделала официальное заявление.

«Мы не отрицаем, что у нас проходят концерты, организованные творческим объединением Contraband Group, на которых молодежь исполняет кавер-версии украинских рок-групп. Трек-лист предварительно просматривается и редактируется администрацией. Журналистка "Дождя" действительно посещала наш бар на одном из таких концертов и была очень удивлена тем, что в нашей республике за исполнение украинских песен (цитирую) "не сажают на подвал и не расстреливают." К сожалению, из всего интервью она оставила в видео ролике лишь комментарий одного молодого укро-фашиста, найденного среди толпы адекватной молодежи, которая пришла на концерт за знакомыми песнями», – говорится в заявлении, опубликованном сегодня на странице Facebook .заведения.

Администраторы акцентируют, что заведение не закрывалось во время войны и «мы никуда не выезжали». «Нами совместно с администрацией города проводились открытые рок-фестивали. И вечера украинской музыки являются каплей в море качественной мировой музыки, которую всегда продвигал бар Gung'Ю'бazz», – резюмируется в обращении.

Теперь молодежь Донецка переживает, что у бара и музыкантов могут быть проблемы с «министерством госбезопасности ДНР». Такие опасения они высказывают в социальных сетях.

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