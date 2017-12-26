Во сколько обходятся похороны в Луганске и Донецке. Новости

В декабре расходы на похороны в неподконтрольном Луганске составляют около 13-14 тыс. руб. (6310 – 6800 грн по курсу «государственного банка ЛНР» на 26.12.17). Об этом сообщают местные жители в социальной группе Луганска.

«Сутки морга – 3 тыс. руб. (1460 грн). Места на кладбище: дороже всего, вроде, Острая могила, но сколько – не скажу. Кладбище на Тельмана – 2 тыс. руб. (970 грн), новое кладбище на Южном – 3-4 тыс. руб. (1460 – 1940 грн). Верх цинизма "смотрящего" за кладбищем на Тельмана – не успели похоронить, как он уже предлагает установить оградку за 6 тыс. руб. (2915 грн)! Говоришь ему, что сейчас вроде как не время, и за такую цену такие оградки, как он предлагает, не нужна – начинает спорить, доказывать, ругаться», – пишет луганчанин, акцентировав, что 13-14 тыс. руб. – это стоимость минимальных похорон.

Участников дискуссии удивили такие высокие цены:

Александр: «Че то дороговато! И че там за услуги морга? Вскрытие делается для врача и прокурора – это априори бесплатно! Ну, с учетом цен на электроэнергию – термокамера столько не стоит! Одеть – вообще 10 минут делов!»;

Ольга Р.: «Откуда вы нашли минимальные похороны в 13-14 тыс.? Что туда входит? 13-14 – это совсем не минимальные похороны. Минимальные – от 5 тысяч, в основном (имеется в виду услуги ритуальных агентств)»;

Ольга О.: «А где это 3000 морг?! И за что столько? За холодильник стоит порядка 1000 руб.»;

Алексис: «1 тысяча. Но 3? Это, может, с учетом двух суток и на третьи забирают с утра?»;

Ксения: «За копку могилы отдали 2000 руб. А место два бесплатно, да и морг за сутки 1000 руб. – это было 15 дней назад»

Однако дончанин Евгений отметил, что в Донецке похоронить также дорого – в мае текущего года его семье все расходы обошлись в 20 тыс. руб. (9 710 грн). «Я мать в мае похоронил, 5 тыс. руб. за место отдал, но это не в Луганске, а в Донецке, ну и плюс кладбище самое дорогое. Кафешка на 10 человек – 5 тыс. руб., услуги похоронки – около пятерика, ну и плюс пятерик на все про все! Короче, 20 тыс. руб. где-то в общем», – сообщает Евгений.

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