100 рублей в день: Жители обсуждают повышение пенсий в «ЛНР». Новости

В «ЛНР» анонсировали повышение с 1 января 2018 года размера минимальной пенсии – он составит 2 904 руб. вместо нынешних 2 730 руб. Местные жители возмущены таким уровнем выплат, акцентируя, что в «ЛНР» большинство пенсионеров получает «минималку». Эту тему они обсуждают в социальных пабликах Луганска.

Отметим, что по курсу «государственного банка ЛНР» на сегодня, 26 декабря, 2 904 руб. соответствует 1410 грн, а 2 730 руб. – 1325 грн. Как заявляла председатель «пенсионного фонда ЛНР» Татьяна Васильева, сейчас в «республике» минимальную пенсию получают 220 тыс. пенсионеров, а общее количество пенсионеров – более 440 тыс. человек.

Участники дискуссии подчеркивают, что новый размер «республиканской» пенсии в 2904 руб. вынуждает человека жить на 97 руб. (47 грн) в день. И это при уровне цен на продукты, приближенным к российским, и что стоимость коммунальных услуг в месяц в среднем – «тыщи полторы»:

Василий: «Пенсия 2900 руб., а цены как в России. Но там в России и прожиточный минимум около 8700 руб. – получается ровно в 3 раза меньше прожиточного минимального выживания… Цены там и тут примерно одинаковые – что-то дороже, что-то дешевле. При условии, что ты сам готовишь пищу, в день уходит минимум 250 руб. для более-менее полноценного питания – это 7500 руб. в месяц, это без медикаментов, алкоголя и т.д. Мои родственники в Луганске пишут, что на 200 руб. в день на человека они не могут себе покупать фрукты и рыбу»;

«Masterfootball Master»: «Ну, теперь то люди заживут, зашикуют) Ай, гуляй страна. Это 100 рублей в день на человека. Булка хлеба, гречка и лапша). А это только начало»;

Жека: «Как раз две шаурмы можно купить или 6 чебуреков)»;

«Бомж Вася»:«И пойдут по улице жирные бабушки и дедушки»;

Евгений: «Старушки на героскутерах, прямо вижу».

Сторонники «республики» парируют, что в Украине минимальная пенсия также не высокая (с 1 октября – 1452 грн, т.е. 48 грн в день). Однако им отвечают, что «минималка» – это одно, а с 1 октября украинские пенсии в зависимости от трудового стажа повысились в разы. К тому же в Украине действует система субсидий на оплату коммунальных услуг, которой не существует в «республиках». А в «ЛНР» пенсионер может выжить, если получает две пенсии – повышенную в Украине (зарегистрировавшись переселенцем) и «республиканскую»:

Владимир: «Отцу [к украинской пенсии] добавили 1900 грн, матери – 1100 грн, тетке – 1300 грн. Одному знакомому – 2200 грн. И тут богатейшая, процветающая Россия, сидящая на нефти, газе и алмазах, кидает пенсионерам ЛНР, ее же детищу, жалкие 2900 рублей»;

Марина: «В Украине есть субсидии, и коммуналка не превышает 15% доходов. А про "такие же цены" расскажут бабушки на КПП Станицы Луганской. Причем бабушки и из "ЛНР", и из Украины».

Марина: «Спасибо надо сказать не республике, а тем, кто ее придумал и нарисовал, дабы стричь купоны. Особенно радуют колючая проволока, минные поля и блокпосты, – дабы пленные из гетто не разбежались», – резюмирует Марина.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» с 1 января также повышают пенсии до 2904 руб., и жители аналогично не довольны таким уровнем выплат.

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