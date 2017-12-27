В «ЛНР» сообщили, сколько пенсионеров получают минимальные выплаты. Новости

В «ЛНР» 50% пенсионеров получают минимальные «республиканские» пенсии. Об этом в ходе брифинга в Луганске, который транслировал один из «республиканских» телеканалов, сообщила председатель «пенсионного фонда ЛНР» Татьяна Васильева.

Она напомнила, что сейчас в «республике» минимальная пенсия составляет 2 730 руб. (1325 грн по курсу «государственного банка ЛНР» на 27.12.17). С 1 января 2018 года выплата поднимается до 2 904 руб. (1410 грн).

«Сегодня мы еще не делали перерасчет, но приблизительно предполагаем, что повышение коснется где-то 220 тыс. граждан республики. Это где-то 49,8% от общего числа. А всего пенсионеров – более 440 тыс. человек», – сказала Васильева.

Она также уточнила, что в «Луганской народной республике» действует система остановки пенсий, аналогичная «ДНР». Т.е., если в течение двух месяцев пенсионер не получил выплаты, начисление пенсии останавливается.

«Если человек не получил пенсию в ноябре и декабре, с января выплата пенсии будет остановлена. И будет восстановлена только со следующего месяца, когда человек подаст письменное заявление в органы пенсионного фонда по мету жительства, чтобы подтвердить свое присутствие на территории республики», – пояснила Васильева.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» и «ЛНР» после повышения с 1 октября пенсий на 5% минимальный размер пенсии составил 2 730 руб. (1276 грн по курсу «центрального республиканского банка ДНР» и 1264 грн по курсу «государственного банка ЛНР»).

С 1 октября 2017 года в Украине минимальный размер пенсии составляет 1 452 грн. При этом, с принятием пенсионной реформы пенсии повысились в разы в зависимости от размера трудового стажа.

Напомним, что в «ДНР» выплата пенсии прекращается, если человек не получил ее в течение двух месяцев. Для возобновления выплат нужно подавать новое заявление. При этом, как разъяснили в «пенсионном фонде ДНР», человеку не выплачиваются неполученные суммы пенсии за все время, в течение которого выплата указанной пенсии была приостановлена. То есть, если человек не смог получить по каким-либо причинам пенсию в течение полугода, то он теряет все выплаты за этот период плюс месяц, в течение которого будет рассматриваться его заявление на возобновление пенсии.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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