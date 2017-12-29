В Краматорске откроют «прозрачный офис», – Рева. Новости

В 2018 году центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) в формате «прозрачный офис» планируют открыть в более 10-ти городах Украины, из них в Донецкой области – в Краматорске. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом 28 декабря в ходе итоговой пресс-конференции заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.
Министр уточнил, что в таких офисах преимущественно предоставляются услуги управлений труда и социальной защиты населения (УТСЗН), а также центров занятости. Например, здесь осуществляется прием документов на назначение всех выплат, госпомощи, субсидий, пенсий, услуг системы социального страхования и др.
Он отметил, что «прозрачные офисы» местные власти открывают как самостоятельно, так и в софинансировани с госбюджетом.
«Например, в Одесский городской совет в октябре открыл такой офис самостоятельно. Что важно, они предоставляют интегрированные услуги. Мы сейчас изучаем их опыт, чтобы распространить его по всей Украине. А вот в городе Каменске вообще создали дистанционное рабочее место ЦПАУ. У них промышленный регион и прямо на заводах люди, которые не могут прийти в ЦПАУ, имеют возможность получить услуги. Также это касается и немобильной группы населения: есть, например, лежачие больные, лица с инвалидностью. Так вот, администратор "прозрачного офиса" может с этим комплектом дистанционного рабочего места прийти к такому человеку на дом и помочь ему подать заявления, оформить декларацию, отсканировать документы и пр. Кстати, стоимость такого комплекта – 36 тыс. грн», – сообщил министр.
Как сообщалось ранее, «прозрачный офис» по обслуживанию налогоплательщиков уже открыли в Мариуполе.
Иные материалы с итоговой пресс-конференции министра соцполитики:
- У нас беда: Рева о повышении пособий переселенцам
- Переселенцы смогут получать субсидии «по декларации», – Рева
- Какие же вы переселенцы? Рева об увеличении срока пребывания на подконтрольной территории
- Находящимся в плену «Л/ДНР» украинцам трудовой стаж начисляется, – Рева
- Военные на передовой и в тылу получают одинаковую пенсию, – Рева
- Освобожденным из плена «Л/ДНР» украинским заложникам выплатят денежную помощь
Комментарии