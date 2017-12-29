В Краматорске откроют «прозрачный офис», – Рева. Новости

В 2018 году центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) в формате «прозрачный офис» планируют открыть в более 10-ти городах Украины, из них в Донецкой области – в Краматорске. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом 28 декабря в ходе итоговой пресс-конференции заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

Министр уточнил, что в таких офисах преимущественно предоставляются услуги управлений труда и социальной защиты населения (УТСЗН), а также центров занятости. Например, здесь осуществляется прием документов на назначение всех выплат, госпомощи, субсидий, пенсий, услуг системы социального страхования и др.

Он отметил, что «прозрачные офисы» местные власти открывают как самостоятельно, так и в софинансировани с госбюджетом.

«Например, в Одесский городской совет в октябре открыл такой офис самостоятельно. Что важно, они предоставляют интегрированные услуги. Мы сейчас изучаем их опыт, чтобы распространить его по всей Украине. А вот в городе Каменске вообще создали дистанционное рабочее место ЦПАУ. У них промышленный регион и прямо на заводах люди, которые не могут прийти в ЦПАУ, имеют возможность получить услуги. Также это касается и немобильной группы населения: есть, например, лежачие больные, лица с инвалидностью. Так вот, администратор "прозрачного офиса" может с этим комплектом дистанционного рабочего места прийти к такому человеку на дом и помочь ему подать заявления, оформить декларацию, отсканировать документы и пр. Кстати, стоимость такого комплекта – 36 тыс. грн», – сообщил министр.

Как сообщалось ранее, «прозрачный офис» по обслуживанию налогоплательщиков уже открыли в Мариуполе.

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