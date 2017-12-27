Громады на Донетчине финансово обеспечены и довольно крупные, – эксперт. Новости

Громады Донецкой области крупные, они самодостаточны. Но процессу объединения часто мешает вопрос безопасности. Об этом в эфире онлайн-платформы «Без Границ» рассказал директор Донецкого подразделения «Центра развития местного самоуправления» Артем Вивдич (на фото).

По его словам, реформа идет уже третий год. По сути, объединение громад началось в 2015 году. «В 2015 году Донецкая обл. была одной из лидирующих. У нас на тот момент был один из лучших перспективных планов, видение облгосадминистрации того, как лучше создавать объединенные громады, как должна проходить реформа. И шел процесс объединения громад. Сейчас в Донецкой области 9 ОТГ. Согласно данным Минрегиона, мы находимся на 16-м месте среди других областей по рейтингу создания объединенных громад», – сообщил Артем Вивдич.

Рассказал директор Донецкого подразделения «Центра развития местного самоуправления» и об особенностях громад Донетчины. По его словам, громады на Донетчине хорошо финансово обеспечены, они довольно крупные. «И фактически громад, которые создались, то есть там, где жители провели необходимые процедуры по созданию, где они проголосовали за то, что они хотят идти по реформе, фактически таких громад больше, чем которые пошли на выборы и были проведены выборы. То есть, это особенность Донецкой области, что у нас Центрально-избирательная комиссия не во всех ОТГ объявила выборы, ссылаясь на вопросы безопасности», – отметил он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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