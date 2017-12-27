Грымчак убежден, что принятие законопроекта о Донбассе отразит дату его оккупации. Новости

Текст законопроекта № 7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», подготовленный с правками для голосования во втором чтении, отражает дату начала оккупации Донбасса. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

«Россия признана страной-агрессором, и признана она страной-агрессором законом об оккупации Крыма с апреля 2014 года, и даже есть дата агрессии – 20 февраля. Что я считаю важным из тех изменений, которые есть в законопроекте [№7163], которые депутаты внесли, это то, что эта дата подтверждена и этот законопроект фактически говорит следующее: агрессия России началась в феврале 2014 года оккупацией Крыма и продолжилась на территориях ОРДЛО, как такая же оккупация и агрессия РФ», – говорит он.

По его словам, законопроект №7163 также предусматривает план украинских властей, как жить после освобождения неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. «Там есть моменты более эффективного военного управления, оно становится более понятной и более простой системой управления. Остальное – это законопроект о том, как мы будем жить после освобождения этой территории. О том, что будут созданы военно-гражданские администрации, мы рассчитываем, что у нас там будут миротворцы (этого нет в законе, но логика), и что на тех территориях будет восстановлена украинская власть, что мы готовы проводить там выборы, но после обеспечения уровня безопасности», – сказал Грымчак.

Напомним, по словам заместителя председателя Верховной Рады Украины Ирины Геращенко, законопроект о реинтеграции Донбасса, принятый парламентом в первом чтении, еще требует консультаций по определенным вопросам.

Как сообщалось ранее, украинские правозащитные организации требовали доработать законопроект № 7163. Исправленный документ был обнародован на официальном сайте парламента 19 декабря. Согласно юридическому анализу в нем много неточностей, неопределенности и разночтений. В частности, не понятно, что будет с АТО и будут ли в Украине признавать свидетельства о рождении и смерти, выданные в «ДНР» и «ЛНР».

Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса 16 января вместе с блоком вопросов безопасности и обороны.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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