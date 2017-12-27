Украине нужна политика национального мира без революций и потрясений, – эксперт. Новости

Украине нужна политика нового национального мира без революций и потрясений, а также серьезные меры для сохранения единства страны. Об этом в интервью Ukrlife.TV рассказал директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев.
«Особенность этого года – масса вопросов без ответа, потому что, на мой взгляд, 2017 год - это год отложенных ответов. Причем это касается всего: от личной жизни многих людей до большой политики, большой экономики. Год календарно закончится, но по содержанию, по тем проблемам, с которыми столкнулись мы и мир в целом, это будет длинный год», – говорит он.
По его словам, для Украины главная проблема – это новая политика, которая нужна стране, а в уходящем году ни население, ни политики еще до конца не осмыслили все происходящие за последние 3-4 года события, связанные с вооруженным конфликтом на Донбассе. «Причем политики в широком смысле: и гуманитарной, и социальной, и что крайне важно – политики нового национального мира. Новый год для нас начнется не за столом и тостами, а когда мы решимся на перемены без потрясений, без революций, когда мы решимся на сохранение единства своей страны», – продолжил Ермолаев.
Он добавил, что главная задача 2017 года в Украине была не решена. «У каждого года – своя задача. Вот задача 2017 года – переосмысление и подготовка изменений – она не решена. Так что это задача ближайшего будущего», – считает эксперт.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
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