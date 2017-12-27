Сводка из зоны АТО за 26 декабря: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 6 обстрелов украинских позиций, 1 украинский военнослужащий погиб, 3 – ранены, 2 – получили боевые травмы. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении в вечернее время противник не соблюдал условий перемирия в районе Светлодарской дуги. Вблизи Луганского противник применил минометы калибром 82 мм и крупнокалиберные пулеметы и около двух часов вел огонь по оборонительным укреплениям Вооруженных Сил Украины. Также из стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования беспокоили силы АТО у Станицы Луганской. Кроме того, в районе Луганского в светлое время суток зафиксирован пролет БПЛА, который в этот период корректировал минометный огонь противника. На других ключевых участках нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

В «ДНР» сообщают, что «за прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны ВС Украины не зафиксировано, обстановка оставалась стабильной».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 1 раз обстреляли позиции "ЛНР". Обстрелу подвергся район села Калиновка. Огонь велся из минометов калибром 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия».